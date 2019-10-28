toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - КАРПАТИ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ЛІВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Бущан цікаво порівняв матчі Динамо проти Карпат та Копенгагена

08:24 508 Читать на русском
Бущан цікаво порівняв матчі Динамо проти Карпат та Копенгагена
Георгій Бущан / фото: ФК Динамо

Голкіпер Динамо Георгій Бущан прокоментував несподівану нічию в матчі 12-го туру УПЛ проти Карпат.

49’ Беньямін Вербіч
 
Артем Шабанов 85’
49’ Беньямін Вербіч
85’ Артем Шабанов

"Всі бачили різницю між матчем проти Копенгагена та проти Карпат. Копенгаген добре грав, а гравці Карпат добре оборонялися.

Динамо – Карпати – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Я не бачив епізоду з грою рукою в штрафному львів'ян, тільки в роздягальні в повторі. Але як сказав арбітр, гравець перебував дуже близько і не міг прибрати руку. Якщо рука була, то чому не ставити пенальті?", – поділився Бущан в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо на останніх хвилинах втратило перемогу над Карпатами (1:1) через автогол Шабанова.

Динамо – Карпати: Шабанов підносить дари, воротар Шахтаря компенсує втрату очок, суддівський скандал і трохи містики

blog_ava
Емері поскаржився на жахливу роботу VAR, який забрав у Арсенала перемогу над Крістал Пелас
00:55
430
Теги
Динамо Динамо Карпати Карпати Копенгаген Копенгаген Динамо - Карпати Георгій Бущан Георгій Бущан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
11
год
:
21
хв
Парма
20:00
Верона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук