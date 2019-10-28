Бущан цікаво порівняв матчі Динамо проти Карпат та Копенгагена

Голкіпер Динамо Георгій Бущан прокоментував несподівану нічию в матчі 12-го туру УПЛ проти Карпат.

"Всі бачили різницю між матчем проти Копенгагена та проти Карпат. Копенгаген добре грав, а гравці Карпат добре оборонялися.

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Я не бачив епізоду з грою рукою в штрафному львів'ян, тільки в роздягальні в повторі. Але як сказав арбітр, гравець перебував дуже близько і не міг прибрати руку. Якщо рука була, то чому не ставити пенальті?", – поділився Бущан в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо на останніх хвилинах втратило перемогу над Карпатами (1:1) через автогол Шабанова.

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