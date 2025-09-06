Георгій Бущан став гравцем Полісся, повідомляє сайт УПЛ.

Бущан повертається в УПЛ – голкіпер збірної України вже обрав собі новий клуб

31-річний воротар в сезоні 2025/26 буде гравцем житомирського клубу – його вже внесли в заявку команди на чемпіонат України, хоча оголошення від клубів поки не було. Інсайдери повідомляли, що Георгій буде виступати за "вовків" на правах сезонної оренди.

Додамо, що Бущан перебрався в Полісся з Аль-Шабаба, за який він виступав від початку 2025 року. Тоді саудівський клуб заплатив Динамо майже 3 млн євро за досвідченого воротаря збірної України.