У п'ятницю, 29 серпня, відбулися чергові матчу чемпіонату Саудівської Аравії. Результати та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 1-й тур

Аль-Шабаб – Аль-Халідж – 1:4

Голи: Карраско, 59 (пен) – Кінг, 5, 82, Фортуніс, 53 (пен), Амрі, 64,

Аль-Таавун – Аль-Наср – 0:5

Голи: Фелікс, 7, 67, 87, Роналду, 54 (пен), Коман, 55

Георгій Бущан вийшов у стартовому складі Аль-Шабаба. Щоправда, команда українця зіграла невдало. Бущан чотири рази пропусти від свого суперника, а його команда зуміла відповісти лише голом з пенальті, який реалізував Карраско.

Шоу влаштував Аль-Наср, який розгромив свого суперника. Розпочав побиття Жоау Фелікс, який в дотик замкнув передачу партнера. По перерві вінгер оформив дубль. Також Кріштіану Роналду відкрив лік своїм голам у новому сезоні. Фелікс зумів не тільки забити дебютний гол за нову команду, а й оформити хет-трик.