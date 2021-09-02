"Оцінити гру команди на Євро-2020? Збірній – 9,5. Головний показник – результат. Ми досягли високого результату, потрапили до вісімки найкращих. Собі виставлю 6,5-7 балів, тому що до мене теж є великі претензії.

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Були епізоди, в яких міг якісніше зіграти. Мені не зовсім сподобався мій другий тайм з Нідерландами. Міг краще зіграти з Англією.

Ми розбирали цю гру з Михайлом Михайловим, і у нього були до мене питання в окремо взятих епізодах. На відео може здаватися все чудово, але з професійного ракурсу виглядає інакше", – цитує Бущана dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Георгій через травму не зміг приєднатись до збірної України на вересневі матчі.

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