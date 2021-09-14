"Чи є у нас преміальні за ігри? Звісно. Отримують всі!

Бущан повернувся з лазарету Динамо перед матчем Ліги чемпіонів

В Шахтарі за Луческу було так, що отримували премії навіть ті, хто не потрапляв у заявку. Тому що, на його думку, вони теж дають команді силу, якість, створюють конкуренцію. Ось це Містер також приніс в Динамо", – сказав Бущан у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, Луческу очолив "біло-синіх" у липні 2020 року. У червні цього року він продовжив з Динамо контракт до 2023 року.

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