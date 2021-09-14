Бущан розповів, як змінилась система бонусів в Динамо після приходу Луческу
12:39 - Читать на русском
Воротар "біло-синіх" Георгій Бущан зізнався, що зміни на тренерському містку покращили фінансове становище більшої кількості гравців киян.
"Чи є у нас преміальні за ігри? Звісно. Отримують всі!
Бущан повернувся з лазарету Динамо перед матчем Ліги чемпіонів
В Шахтарі за Луческу було так, що отримували премії навіть ті, хто не потрапляв у заявку. Тому що, на його думку, вони теж дають команді силу, якість, створюють конкуренцію. Ось це Містер також приніс в Динамо", – сказав Бущан у програмі Вацко Live.
Нагадаємо, Луческу очолив "біло-синіх" у липні 2020 року. У червні цього року він продовжив з Динамо контракт до 2023 року.
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