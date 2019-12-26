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Бущан розповів про цікавий пункт в контрактах легіонерів Динамо

20:11 1322 Читать на русском
Бущан розповів про цікавий пункт в контрактах легіонерів Динамо
Легіонери Динамо / фото ФК Динамо Київ

Голкіпер Динамо Георгій Бущан розповів про комунікацію українців та іноземних гравців київського клубу.

"Як відбувається комунікація з легіонерами Динамо? Дуже добре. Тільки було б бажання. Соль трохи розмовляє і все розуміє, Родрігес і де Пена також, Кадірі менше за всіх розуміє, а Кадар все прекрасно розуміє, просто прикидається.

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Наші хлопці, які поїхали в інші чемпіонати, кажуть, що ти повинен вивчати мову країни, в якій перебуваєш, і підлаштуватися під реалії. У Франції потрібно вчити французьку, в Іспанії – іспанську, і так далі. Але знати англійську повинен кожен.

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У наших іноземців в контрактах прописано, що за певний період вони повинні вивчити або російську, або українську мову. Більшість цього правила не дотримуються", – поділився Бущан в інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

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