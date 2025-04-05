Воротар Аль-Шабаба Георгій Бущан пригадав, з ким йому було найскладніше конкурувати в київському Динамо.

– У тебе були серйозні конкуренти в Динамо, але ти зумів стати першим. Що було найскладнішим, коли ти виборював місце першого номера?

– Найскладніше було – стартонути і не обісратися. Перший матч ми, здається, проти Сталі з Дніпродзержинська грали, мені ще Кузик забив, ми 4:1 виграли. Ми з Орестом в академії навчалися в одному класі. У нас ударний клас був – я, Яремчук, Бурда, Харатін, Кузик, Полегенько. Хтось уже навіть тренує.

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– На той момент, коли ти ще тільки намагався ставати основним, серед твоїх конкурентів були Коваль, Рудько, Бойко. З ким із них тобі було найважче боротися?

– Найважче було, мабуть, з Деном, тому що ми з ним пропрацювали більший період. У нас таке було взаємне кохання. Зараз ми дуже гарно спілкуємось. Мені було з ним найважче конкурувати і найвеселіше, тому що ми не залишали один одного у спокої.

Потім, коли він пішов, чесно кажучи, я не відчував тієї конкуренції, яка була з ним. І десь, може, щось собі міг не доробити.

– А коли ти відчув себе точно першим номером – коли пішов Бойко?

– Ні, коли я отримав перший номер. Я завжди відчував себе першим номером, але спочатку на спині не було його, – сказав Бущан в інтерв'ю YouTube-каналу Ігор Циганик.

Нагадаємо, Георгій Бущан та Денис Бойко грали в одній команді у 2018-2023 рр. Взимку 2025-го Бущан перейшов до саудівського клубу Аль-Шабаб. Сума трансферу склала 3 мільйони євро.

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