Бущан розкрив перші слова Луческу після приходу в Динамо
Голкіпер Динамо Георгій Бущан висловився щодо роботи під керівництвом Мірчі Луческу.
"Ми чекали змін. Я отримую величезне задоволення від роботи з Луческу. Він прийшов і перше, що сказав: "Ви – найкращі молоді гравці у цій країні. Ви повинні повірити в себе. Без віри в себе у вас нічого не вийде".
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Це його велика заслуга і в той період ми повірили, що це можливо. Стали більше часу проводити на базі, акцент на теорію, тренувальний процес, багато нових вправ. Здавалося б, вони старі, але в них є щось нове", – розповів Бущан в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz.
Нагадаємо, Луческу прийняв Динамо 23 липня 2020 року, підписавши контракт терміном на 2 роки з можливістю продовження ще на один рік. Після 19-ти турів "біло-сині" впевнено лідирують у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на 7 очок.
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