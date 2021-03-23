"Ми чекали змін. Я отримую величезне задоволення від роботи з Луческу. Він прийшов і перше, що сказав: "Ви – найкращі молоді гравці у цій країні. Ви повинні повірити в себе. Без віри в себе у вас нічого не вийде".

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Це його велика заслуга і в той період ми повірили, що це можливо. Стали більше часу проводити на базі, акцент на теорію, тренувальний процес, багато нових вправ. Здавалося б, вони старі, але в них є щось нове", – розповів Бущан в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, Луческу прийняв Динамо 23 липня 2020 року, підписавши контракт терміном на 2 роки з можливістю продовження ще на один рік. Після 19-ти турів "біло-сині" впевнено лідирують у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на 7 очок.

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