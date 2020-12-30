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Бущан розкрив містичну причину серії невдалих результатів Динамо

30 грудня 23:08 431 Читать на русском
Бущан розкрив містичну причину серії невдалих результатів Динамо
Георгій Бущан / фото: ФК Динамо

Голкіпер Динамо Георгій Бущан розповів про кумедне спостереження гравців команди, яке могло вплинути на результати киян.

"У нас був період, коли ми шість ігор не перемагали. У нас автобус зламався. І їздили на бусі дубля, на білому. Виїжджаємо на матчі, і на дорогу виїжджає білий BMW з прапором Динамо і з номерами FCDK. Перед матчем з Аяксом, перед Шахтарем. Так шість разів поспіль, і ми не вигравали.

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На наступний раз вже з закритими очима їхали, щоб його не бачити. Не знаю, звідки він виїжджав, можилво, з Шахтаря хтось підсилає. Вікна у нього тоновані, і не видно, хто сидить. Ми виїжджаємо з бази за півтори години, і він із заправки біля бази стартує за нами. Напевно, думає, що це – круто. Футболісти, клас.

Ми перед Мальме вирішили поміняти костюми, полагодили автобус нарешті. На вулиці +20, а ми в зимових костюмах їдемо. Домовилися з водієм автобуса, розповівши йому ситуацію, що є такий вболівальник, і відправили білий автобус раніше. І водій BMW поїхав за ним. А ми потім перебудувалися.

У підсумку, виграли 1:0. На наступну гру виїхали раніше, і він не встиг за нами. Доходило до смішного. Уявляєш, наскільки сильно людина вболіває за Динамо", – сказал Бущан Youtube-каналу Sportarena.

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