Бущан розкрив містичну причину серії невдалих результатів Динамо

Голкіпер Динамо Георгій Бущан розповів про кумедне спостереження гравців команди, яке могло вплинути на результати киян.

"У нас був період, коли ми шість ігор не перемагали. У нас автобус зламався. І їздили на бусі дубля, на білому. Виїжджаємо на матчі, і на дорогу виїжджає білий BMW з прапором Динамо і з номерами FCDK. Перед матчем з Аяксом, перед Шахтарем. Так шість разів поспіль, і ми не вигравали.

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На наступний раз вже з закритими очима їхали, щоб його не бачити. Не знаю, звідки він виїжджав, можилво, з Шахтаря хтось підсилає. Вікна у нього тоновані, і не видно, хто сидить. Ми виїжджаємо з бази за півтори години, і він із заправки біля бази стартує за нами. Напевно, думає, що це – круто. Футболісти, клас.

Ми перед Мальме вирішили поміняти костюми, полагодили автобус нарешті. На вулиці +20, а ми в зимових костюмах їдемо. Домовилися з водієм автобуса, розповівши йому ситуацію, що є такий вболівальник, і відправили білий автобус раніше. І водій BMW поїхав за ним. А ми потім перебудувалися.

У підсумку, виграли 1:0. На наступну гру виїхали раніше, і він не встиг за нами. Доходило до смішного. Уявляєш, наскільки сильно людина вболіває за Динамо", – сказал Бущан Youtube-каналу Sportarena.

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