Воротар Динамо Георгій Бущан не стримав емоцій під час виконання гімну України перед початком гри Ліги конференцій проти Бешикташа.

Перед стартом матчу Динамо – Бешикташ на арені Рапід в Гюлешті пролунав гімн збірної України у День Незалежності.

Динамо – Бешикташ – відео гола

Цей момент став дуже емоційним для воротаря киян Георгія Бущана, який не стримав сліз під час його виконання.

Додамо, що поєдинок розпочався о 20:00 за київським часом. Результат першого тайму став невдалим для Динамо – Бешикташ повів у рахунку на 40 хвилині завдяки реалізованому пенальті Абубакара.

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