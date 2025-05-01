Аль-Шабаб програв у гостьовому матчі Аль-Фатеху (1:3). Відео голів і огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Чемпіонат Саудівської Аравії, 30-й тур

Аль-Фатех – Аль-Шабаб – 3:1

Голи: Варгас, 2, Бенбедка, 4, Батна, 15 – Гуанка, 13

Головний тренер Аль-Шабаба Фатіх Терім виключив воротаря Абдуллу Аль-Маюфа із заявки на матч з Аль-Фатехом. Це давало Георгію Бущану зелене світло на місце в основі.

Тренер Аль-Шабаба виключив конкурента Бущана зі складу

Однак український воротар довіру тренера не виправдав. Він пропустив тричі впродовж стартових 16 хвилин: після розіграшу кутового, дальнім ударом з лінії штрафного та в контратаці після грубої помилки захисників своєї команди.

Так Аль-Шабаб, який до гри випереджав Аль-Фатех на 21 очко в турнірній таблиці, програв.