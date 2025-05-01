Бущан пропустив три м'ячі від аутсайдера саудівської ліги в рідкісному матчі – усі голи забили за 16 хвилин (ВІДЕО)
Аль-Шабаб програв у гостьовому матчі Аль-Фатеху (1:3). Відео голів і огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Чемпіонат Саудівської Аравії, 30-й тур
Аль-Фатех – Аль-Шабаб – 3:1
Голи: Варгас, 2, Бенбедка, 4, Батна, 15 – Гуанка, 13
Головний тренер Аль-Шабаба Фатіх Терім виключив воротаря Абдуллу Аль-Маюфа із заявки на матч з Аль-Фатехом. Це давало Георгію Бущану зелене світло на місце в основі.
Тренер Аль-Шабаба виключив конкурента Бущана зі складу
Однак український воротар довіру тренера не виправдав. Він пропустив тричі впродовж стартових 16 хвилин: після розіграшу кутового, дальнім ударом з лінії штрафного та в контратаці після грубої помилки захисників своєї команди.
Так Аль-Шабаб, який до гри випереджав Аль-Фатех на 21 очко в турнірній таблиці, програв.