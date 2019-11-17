Бущан пригадав найемоційнішу перемогу у своїй кар’єрі

Голкіпер столичного Динамо Георгій Бущан розповів про найважливішу звитягу у складі київської команди.

"Для мене найемоційнішою стала перемога у Кубку України проти Шахтаря. Цей матч став першим у моїй кар’єрі проти основної команди "гірників". Тому ця перемога була особливою для мене.

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Так вийшло, що ми ще й вперше в історії вибили їх (донеччан – прим.) до фіналу в Кубку України. Тому у мене були подвійні позитивні емоції", – цитує Бущана офіційний сайт ФК Динамо Київ.

25-річний уродженець Одеси у поточному сезоні провів за Динамо 12 матчів, пропустивши п'ять голів. Динамо після 14 турів відстає від донецького Шахтаря на 13 очок.

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