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Бущан пригадав найемоційнішу перемогу у своїй кар’єрі

15:18 38 Читать на русском
Бущан пригадав найемоційнішу перемогу у своїй кар’єрі
Георгій Бущан / ФК Динамо Київ

Голкіпер столичного Динамо Георгій Бущан розповів про найважливішу звитягу у складі київської команди.

"Для мене найемоційнішою стала перемога у Кубку України проти Шахтаря. Цей матч став першим у моїй кар’єрі проти основної команди "гірників". Тому ця перемога була особливою для мене.

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Так вийшло, що ми ще й вперше в історії вибили їх (донеччан – прим.) до фіналу в Кубку України. Тому у мене були подвійні позитивні емоції", – цитує Бущана офіційний сайт ФК Динамо Київ.

25-річний уродженець Одеси у поточному сезоні провів за Динамо 12 матчів, пропустивши п'ять голів. Динамо після 14 турів відстає від донецького Шахтаря на 13 очок.

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Теги
Динамо Динамо Кубок України 2019/20 Георгій Бущан Георгій Бущан Шахтар Шахтар
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