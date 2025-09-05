Георгій Бущан вирішив продовжити кар'єру на Батьківщині. Як інформує інсайдер Ігор Бурбас, наступним клубом 31-річного голкіпера збірної України стане Полісся.

Житомирський клуб оформляє оренду воротаря терміном на 1 рік.

Бущан перейшов з Динамо в Аль-Шабаб у 2025 році. Спочатку він програвав конкуренцію місцевому воротареві Абдуллі Аль-Маюфу, проте після конфлікту останнього з головним тренером Фатіхом Терімом саме Бущан став воротарем номер один.

Втім, найбільше українець запам'ятався в Аль-Шабабі тим, що йому тривалий час не вдавалося відстояти "на нуль".

