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Бущан отримав оригінальний подарунок від Усика

22:23 0 Читать на русском
Бущан отримав оригінальний подарунок від Усика
Георгій Бущан / фото: ФК Динамо

Воротар київського Динамо Георгій Бущан похизувався оригінальним подарунком.

Голкіпер Динамо Георгій Бущан отримав автограф від відомого українського боксера Олександра Усика на воротарського рукавичці. Фото з подарунком динамівець опублікував у сторіс на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм.

Бущан: Перша частина сезону для Динамо була невдалою, потрібно покращити гру та результати

В нинішньому сезоні Бущан не дуже успішно веде боротьбу за потрапляння у стартовий склад Динамо, зігравши за киян по одному матчу в УПЛ, Кубку України та Лізі Європи.

Теги
Георгій Бущан Георгій Бущан Олександр Усик
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