Бущан отримав оригінальний подарунок від Усика

Воротар київського Динамо Георгій Бущан похизувався оригінальним подарунком.

Голкіпер Динамо Георгій Бущан отримав автограф від відомого українського боксера Олександра Усика на воротарського рукавичці. Фото з подарунком динамівець опублікував у сторіс на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм.

Бущан: Перша частина сезону для Динамо була невдалою, потрібно покращити гру та результати

В нинішньому сезоні Бущан не дуже успішно веде боротьбу за потрапляння у стартовий склад Динамо, зігравши за киян по одному матчу в УПЛ, Кубку України та Лізі Європи.