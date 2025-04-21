Аль-Шабаб зустрінеться з Аль-Хілялем у матчі 29-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Щоправда, українець Георгій Бущан не візьме участь у зустрічі.

Матч Аль-Хіляль – Аль-Шабаб розпочнеться вже о 18:55 за київським часом. Варто відзначити, що українець Георгій Бущан не опинився навіть на лаві запасних – все через ліміт на легіонерів у стартовому складі (не більше 6). Цікаво, що екс-динамівцю не знайшлось місця в заявці вже у третій грі поспіль.

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Стартовий склад Аль-Хіляль: Буну – Канселу, Аль-Болеахі, Тамбакті, Лоді – Невеш, Мілінковіч-Савіч – Кайо Сезар, Малком, Аль-Давсарі – Мітровіч.

Стартовий склад Аль-Шабаб: Аль-Муаюф – Аль Тані, Аль Швірех, Худт, Ренан – Аль Джувайр, Бонавентура – Поденсе, Гуанка, Феррейра-Карраско – Амдалла.

Додамо, що Аль-Хіляль наразі посідає друге місце з 61 очком в активі, відстаючи від першого Аль-Іттіхада на 4 бали. Аль-Шабаб з 50 пунктами на шостій позиції.

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