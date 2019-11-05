Бущан назвав три топ-клуби, з якими хотів би зіграти в Лізі чемпіонів

Воротар київського Динамо Георгій Бущан розповів, з якими трьома грандами європейського футболу він хотів би зіграти у Лізі чемпіонів.

"Я хотів би зіграти з Ювентусом або Барселоною. А ще – з Ліверпулем", – сказав Бущан під час автограф-сесії з уболівальниками київського клубу.

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Нагадаємо, після травми Дениса Бойка Бущан став основним воротарем Динамо. У 9 матчах, які Бущан зіграв за Динамо в цьому сезоні, він пропустив 3 голи. Після 13 турів УПЛ "біло-сині" посідають друге місце в турнірній таблиці, а також претендують на вихід у плей-офф Ліги Європи.

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