Бущан назвав справжнього лідера Динамо

Голкіпер Динамо Георгій Бущан поділився думкою про капітана киян Сергія Сидорчука.

"Хто зараз реальний лідер Динамо? Сидорчук, він – капітан. Я радий, що він залишився. Хоча міг піти. Він навіть попрощався з командою. Я вже думав фотку виставити, але не встиг.

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Почав спостерігати за клубом, в який він повинен був перейти: вітають його чи ні. А то наступного дня прийшов би на базу, а він – знову там. І як бути?

Добре, що він залишився. Він на сьогоднішній день – людина, яка може представляти команду перед уболівальниками, перед президентом і керівництвом", – сказав Бущан Youtube-каналу Sportarena.

Нагадаємо, за неофіційною інформацією, перед самісіньким закриттям літнього трансферного вікна Сидорчук перебував за крок від переходу в турецький Бешикташ.

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