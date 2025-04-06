Український воротар Аль-Шабаба Георгій Бущан пригадав свій дебют за національну збірну та розповів, чому небагато футболістів Динамо отримують виклик до "синьо-жовтих".

"Пощастило 100%, але я скажу, чому. Там ковід, там те. Був шанс, і я його використав. У збірній конкуренцію ти можеш програти тільки грою за клуб. Чому зараз у збірній грає більшість гравців з Шахтаря? Тому що рівень чемпіонату, рівень команди.

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Не дивляться по чемпіонату – дивляться по єврокубках. Якби Динамо пристойно грало у Лізі Європи, вигравало, то я впевнений, що більше гравців виступало б за збірну", – сказав Бущан в інтерв'ю YouTube-каналу Ігор Циганик.

Нагадаємо, дебютний поєдинок за національну збірну України Георгій Бущан провів у 2020 році в товариському матчі проти Франції (1:7). Наразі київське Динамо лідирує у турнірній таблиці чемпіонату України. В активі підопіччних Олександра Шовковського 54 очки після 22-х турів.

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