"Найдовший переїзд на початку сезону? 23 години. Це ми летіли у Салоніки (на гру з Арісом – прим.).

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Їхали у Чернівці, потім автобусом до Румунії. Чесно, я вже не пам'ятаю що і куди", – поділився Бущан у коментарі вЗбірна.

Зауважимо, що навіть такі довгі переїзди не завадили киянам пройти Аріс у кваліфікації Ліги конференцій. Втім, неподоланною перешкодою для Динамо став Бешикташ, який вибив "біло-синіх" за крок до групового етапу турніру.

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