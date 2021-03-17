Голкіпер киян Георгій Бущан поділився очікуваннями від зустрічі з "жовтою субмариною" у боротьбі за вихід у чвертьфінал другого за силою євротурніру.

"Підходимо до матчу з хорошим настроєм. Але єдине, я б хотів передати від імені всієї команди слова скорботи. У нас сталося горе в команді, тому ми підтримуємо Еміля (асистент Луческу Еміліан Карас напередодні поховав матір, – Футбол 24)... І з цими думками і думками, що потрібно провести хороший матч, проявити себе, готуємося до гри.

Вільяреал – Динамо: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу

Хто для мене приклад мотивації в українському футболі? Це таке складне питання... Поруч зі мною сидить Містер, і це наша найголовніша мотивація для позитивного результату завтра", – цитує Бущана видання Динамоманія.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи, який був у Києві, завершився впевненою перемогою Вільяреала з рахунком 2:0. Матч-відповідь відбудеться вже завтра, 18 березня. Початок зустрічі о 22:00.

Луческу ще спроможний на сюрпризи: гра проти Зорі – сигнал тривоги для Вільяреала