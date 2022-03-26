"Ми від початку домовилися не афішувати свою допомогу. Можна багато говорити, фарбувати собі щоки в синьо-жовті кольори та вдягати патріотичні стрічки, але не зробити нічого. А можна робити добрі справи тихо.

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Хлопці, яким ми допомагаємо, про це знають. Крім нашого фонду, армії допомагає дуже багато людей – наприклад, Тарас Михалик, з яким я близько дружу. Ми придбали машину для розвідувального батальйону, закупили бронежилети та тепловізори, індивідуальні аптечки та медикаменти. Крім того, працюємо над питанням допомоги дітям, які постраждали від російської агресії. Адже діти – це наше майбутнє.

Вся наша країна бореться не за якогось політика, ми виборюємо свою землю. На нашу землю прийшли вороги. Мені дуже шкода всіх постраждалих хлопців. Я був у київському шпиталі, але ще до повномасштабної війни. Без сліз на це дивитись неможливо, а емоції важко описати словами. Люди, які пішли воювати за нашу країну, викликають у мене величезну гордість та повагу. Це наші супергерої.

Щодня ти лягаєш спати та прокидаєшся, думаючи про те, що відбувається в інших українських містах. Але я впевнений у наших співвітчизниках, адже нашу країну просто так не зламати. Можна завоювати будь-яку територію, але не Україну і не український народ", – цитує Бущана офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Георгій разом з партнерами по національній команді створив фонд гуманітарної та військової допомоги Україні.

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