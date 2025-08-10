Воротар Аль-Шабаба Георгій Бущан може продовжити кар’єру в іншому клубі.

Георгій Бущан може незабаром покинути саудівський клуб, повідомляє Okaz. Клуб отримав запит щодо оренди 31-річного голкіпера на один сезон.

Цей крок входить у плани нового головного тренера Іманоля Альгуасіля, який прагне посилити команду досвідченими гравцями з багатими здобутками.

Георгій Бущан приєднався до Аль-Шабаба у січні 2025 року, перейшовши з Динамо за 3 мільйони євро. Минулого сезону він зіграв у 39 матчах, з них у 9 зберіг свої ворота на замку.

