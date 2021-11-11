Лідер збірної України Андрій Ярмоленко розповів дотепну ситуацію з Георгієм Бущаном перед матчем проти Болгарії.

"Жора – такий хлопець, що може кожного досвідченого гравця заспокоїти.

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Гуляли Одесою – звичайно, красиво. Бачили алею зірок – там письменники, співаки – і жартували з нього, де його зірка. Він сказав, що у майбутньому все буде", – сказав Ярмола для Youtube-каналу УАФ.

Нагадаємо, воротар Динамо Георгій Бущан родом з Одеси. Сьогодні, 11 листопада, на стадіоні Чорноморець національна команда України проведе товариську зустріч із болгарами. Стартовий свисток пролунає о 19:30.

Україна – Болгарія: анонс товариського матчу