"Наскільки я знаю, Бущана пропонували та обговорювали його кандидатуру майже у всіх топ-чемпіонатах та у багатьох топ-клубах. Наприклад, Аякс та Манчестер Юнайтед. За моєю інформацією, МЮ розглядав Бущана як другого голкіпера. Там не вистачало лише останнього "ок" від тих, хто ухвалює рішення. Але чомусь цього не сталося.

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Моя аналітика є такою. Бущан досить пізно розкрився, у нього було два-три круті сезони. Наразі йому вже 29, його переслідують травми – поспіль дві операції. Проблеми очевидні. Думаю, у Шаблія з Бущаном будуть проблеми. Гравець у незрозумілому стані, після операції, вік такий.

Я впевнений, що його треба продавати Динамо, і Суркіс цього хоче, але впевнений, що це буде нелегко. У Бущана в Динамо зарплата десь мільйон, і він не піде до Європи на менші гроші, і кияни навряд чи його відпустять менше ніж за 5+ мільйонів", – поділився Співаковський у випуску ТаТоТаке.

Зауважимо, що Бущан провів 13 матчів за Динамо у поточному сезоні, в яких пропустив 17 голів. Чималу частину сезону Георгій пропустив через травму.

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