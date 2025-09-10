Новачок Полісся Георгій Бущан міг повернутися в Динамо, але кияни зробили ставку на Руслана Нещерета.

– Бущана відпустили з Динамо, бо він хотів пограти деінде, а він повертається через рік до конкурента Динамо в УПЛ Це виглядає гірше, ніж переходи з Реала в Барселону чи в Мілан з Інтера й навпаки.

– З того що мені вдалося дізнатися, це було рішення керівництва Аль-Шабаба. З принцами на Сході не сперечаються. Тренер саудівської команди Іманоль Альгуасіль дізнався про цей перехід ледь не з інтернету і сам Бущан теж.

Екс-воротар збірної України прокоментував несподіване повернення Бущана до УПЛ: "Йому вже набридло там"

Це було вже коли трансферне вікно в Європі було зачинене. Представники Бущана звернулися спочатку до Динамо, щоб дізнатись чи є можливість взяти Георгія в оренду.

Керівники киян порадились з тренером воротарів Михайлом Михайловим і була спільна думка, що можна це зробити, але такий хід може погано повпливати на Руслана Нещерета в психологічному плані, який лише почав набиратися досвіду.

Через це Георгію довелося шукати інший клуб і тут першим зорієнтувалося Полісся. Тому я, з урахуванням такої інформацію, глобальної зради тут не бачу, – заявив журналіст Михайло Співаковський в ефірі програми ТаТоТаке.

Нагадаємо, що Бущан перейшов в Аль-Шабаб у січні 2025 року. За 31-річного воротаря саудівський клуб заплатив Динамо 3 млн євро.

