"Мені хотілося б спробувати себе в Європі. Яким чемпіонатам надаю перевагу? Перш за все Англія, але мені подобаються також Італія та Німеччина.

Бущан самокритично оцінив свою гру за Україну на Євро-2020

Клуби? У дитинстві вболівав за Барселону, потім підтримував Буффона і симпатизував Ювентусу. Шахтар? Виключено", – цитує Бущана dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Георгій є вихованцем Динамо. Останні два сезони Бущан отримав статус основного голкіпера київського клубу, що дозволило йому пробитись у збірну України. Саме 27-річний воротар "біло-синіх" був основним на Євро-2020.

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