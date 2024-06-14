Голкіпер Динамо та збірної України Георгій Бущан переконаний, що нагорода найкращому бомбардиру чемпіонату Іспанії Артема Довбика є і його заслугою.

"У збірній зустріли всі: "Пічічі!" Привітали, зробили коридор. Жора Бущан каже, що це 50% його заслуги, бо він перед останнім збором зарядив мої бутси. Каже: "Завдяки мені ти забив". Якщо це так, то я йому також дуже вдячний.

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Ми з ним спілкувалися, він каже: "Хочеш бути Пічічі? Давай я тобі зараз заряджу твої бутси". Кажу: "Ну, давай". Він зарядив. В нього якийсь свій обряд", – поділився Довбик в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Артем завоював Пічічі (нагороду найкращому бомбардиру чемпіонату Іспанії) в першому ж сезоні у Ла Лізі. Нападник Жирони відзначився 24 голами в першості, випередивши Александера Сьорлота (23 м'яча).

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