"Емоції переповнюють настільки, що зараз начебто легке спустошення є. У нас хороший тренер, а команда показала свої найкращі якості. Перші слова Мірчі Луческу були сказані ще раніше. Ми знали, що станемо чемпіонами, ще після Суперкубка.

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Чи символічно те, що перший матч на чолі Динамо Луческу провів із рушником на голові? Дощ і тоді був, і зараз (у матчі проти Інгульця – прим.), і з Шахтарем. Чи потрібен дощ у фіналі Кубка України? Треба добре підготуватися до нього. Дощ чи не дощ – це не грає ролі", – поділився Бущан у коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, Динамо розгромило Інгулець з рахунком 5:0 і достроково стало чемпіоном України. Після 23-х турів кияни випереджають Шахтар на 14 пунктів.

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