"Що відбувається? Трохи попали в кризу. Можливо, молодим хлопцям не вистачає досвіду. Не вистачає досвідчених гравців. Таке буває. Я раніше думав, що було погано, але буває ще гірше.

"Неправда, що гравці Динамо плавили Луческу": Буяльський знайшов винних у провальних результатах киян

У нас вже були невдалі сезони. Життя на цьому не закінчується, гратимемо далі та битимемося за нашу емблему, біло-синій колір та вболівальників.

Мені шкода, що Луческу так пішов. Він багато нам дав, але час трохи змінився, команду залишили близько 15 досвідчених гравців. Почалися зміни. На жаль, такий результат. Це й спонукало його піти.

Футболісти плавили свого тренера? Скажіть мені, будь ласка, як можна грати за Динамо і плавити тренера? Я цього не розумію. За нас вболіває більша частина країни, ми відчуваємо підтримку в кожному місті. Ми з дитинства граємо в академії. Кожен турнір, в якому беремо участь, нам необхідно вигравати. В нас одне завдання – перемагати. Юнацька це команда чи перша. Кого ми можемо плавити? Ми тільки себе можемо плавити. Але ніяк не тренера чи когось іншого.

Результату нема, але по грі ми жодного матчу не програли. Були помилки. Ми не догравали, за що нас карали. Пішов якийсь нефарт. Ми на кожну гру налаштовуємося, розмовляємо, підтримуємо один одного, але щось не йде.

Турнірна таблиця зараз шокує. Я розраховував на легший старт. Опускати руки ми не будемо, ми все-таки Динамо. Будемо налаштовуватися. Треба цю червону лінію перейти вже, за нею завжди біла. Розраховую, що удача повернеться до нас лицем і все буде добре", – сказав Бущан у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Динамо після 13-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на сьомій сходинці, набравши 16 очок.

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