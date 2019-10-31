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Бущан – про гол Степаненка: Завтра буду качати кисті

00:52 127 Читать на русском
Бущан – про гол Степаненка: Завтра буду качати кисті
Георгій Бущан / ФК Динамо

Воротар Динамо Георгій Бущан прокоментував перемогу над Шахтарем в 1/8 фіналу Кубка України.

22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

"Сьогодні у нас всі чудово зіграли. Була командна гра. Перший тайм показав, що ми можемо не тільки на рівних грати з Шахтарем, але навіть краще. Це хороша команда, але сьогодні зарядженість у нас була більшою. З таким суперником завжди приємно грати. Вони і самі грають, і дають грати тобі.

Динамо – Шахтар – 2:1 – відеоогляд матчу з диво-голом Сидорчука та переможним м'ячем чемпіона світу

Була максимальна концентрація – це кубкова зустріч. У нас були всі можливості довести справу до кінця раніше, але ми ними не скористалися. Гол Сидорчука? Бачив, що м'яч в сітці і побіг радіти. Не міг розглянути.

В епізоді з голом Степаненка я стрибнув, але не вийшло дістатися до м'яча. Завтра буду качати кисті. Думав, що буде два тайми по 15 хвилин. Пенальті не тренували. І так знаємо, куди вони всі б'ють. Добре, що вийшло забити в екстра-таймі. З позитивними емоціями будемо готуватися до наступних матчів.

Динамо – Шахтар: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Для мене Попов – це не новий гравець. Мені приємно з ним грати. Хлопці віддаються. Намагаюся ними керувати, вони до мене прислухаються. Привітали Дениса в роздягальні.

Чи виграємо ми тепер Кубок? Важке питання. Далі ще є етапи. Потрібно налаштовуватися на всі матчі, як на сьогоднішній", – цитує Бущана Динамомания.

Динамо дотиснуло Шахтар в овертаймі Кубка України – гол чемпіона світу вивів у чвертьфінал

blog_ava
Динамо – Шахтар – 2:1 – відеоогляд матчу з диво-голом Сидорчука та переможним м'ячем чемпіона світу
30 жовтня
10201
Теги
Динамо Динамо Кубок України Динамо - Шахтар Георгій Бущан Георгій Бущан
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