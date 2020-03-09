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Бущан – про дискваліфікацію Бєсєдіна: Це був форс-мажор – так зійшлися зірки

10:09 230 Читать на русском
Бущан – про дискваліфікацію Бєсєдіна: Це був форс-мажор – так зійшлися зірки
Георгій Бущан / ФК Динамо

Голкіпер Динамо Георгій Бущан прокоментував дискваліфікацію форварда Артема Бєсєдіна, в організмі якого знайшли заборонені речовини.

"Це для нас втрата, але у нас є футболісти, які можуть заповнити її. Історія Бєсєдіна дуже сумна. Тому я йому бажаю здоров'я і натхнення, і щоб цей рік пролетів, як один день.

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Чи перевіряю я, що дає лікар? Це був форс-мажор. Таке трапляється рідко. Просто так зійшлися зірки", – сказав Бущан в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, Бєсєдін отримав дискваліфікацію на один рік. Лікар Динамо замість таблетки від головного болю помилково дав йому препарат, в якому діючою речовиною був фонтурацетам.

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