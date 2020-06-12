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Бур'яни замість фанатів – стадіон Баварії потерпає через відсутність глядачів

06:00 278 Читать на русском
Бур'яни замість фанатів – стадіон Баварії потерпає через відсутність глядачів
Альянц Арена / фото із відкритих джерел

Альянц Арена у Мюнхені, на якій домашні матчі проводить Баварія, вже зазнала наслідків відсутності глядачів на трибунах.

Мережу підірвали фотографії порожніх трибун Альяц Арени, на яких видно, як бур'яни пробилися крізь бетонні плити стадіону.

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Нагадаємо, німецька Бундесліга першої серед топ-чемпіонатів Європи відновила сезон. Однак вболівальникам заборонено відвідувати матчі через загрозу нових спалахів коронавірусу.

До слова, після 30 зіграних турів Баварія впевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату Німеччини, набравши 70 залікових пунктів. Також мюнхенці пробилися у фінал національного Кубка.

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Теги
коронавірус Німеччина Альянц-Арена Баварія Баварія
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