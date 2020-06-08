Буряк: Зорю роблять з вихованців Динамо і Шахтаря

Колишній тренер Динамо Леонід Буряк оцінив результати Зорі після паузи в УПЛ.

"Гра Зорі все одно мені подобається. Цю команду роблять з вихованців Динамо і Шахтаря, і роблять це класно.

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Однак зараз проблеми Зорі в чомусь схожі з проблемами Десни – немає в команді Скрипника такої кількості майстрів, як у Шахтаря. Значить, коли форма ще не та, здобувати очки важче. Але Зоря, впевнений, буде швидко додавати", – сказав Буряк у коментарі Footboom.

До слова, після 25-и турів Зоря набрала 49 очок та посідає друге місце в турнірній таблиці, випереджаючи Динамо за додатковими показниками.

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