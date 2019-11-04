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Буряк знищив арбітра Абдулу за вилучення Сидорчука у матчі проти Львова – легенда киян не вірить у допомогу VAR

18:53 285 Читать на русском
Буряк знищив арбітра Абдулу за вилучення Сидорчука у матчі проти Львова – легенда киян не вірить у допомогу VAR
Сергій Сидорчук / Футбол 24

Колишній гравець і тренер Динамо Леонід Буряк прокоментував дії рефері Анатолія Абдули у матчі 13 туру УПЛ між киянами та Львовом.

11’ Микола Шапаренко
30’ Віктор Циганков
35’ Сергій Сидорчук
82’ Артем Бєсєдін
90+1’ Денис Попов
 
11’ Микола Шапаренко
30’ Віктор Циганков
35’ Сергій Сидорчук
82’ Артем Бєсєдін
90+1’ Денис Попов

"Вилучення Сидорчука? Запитайте арбітра, як за таке можна давати жовті картки. У такій домашній грі. Подивіться чемпіонати Англії, Італії, Іспанії, як люди борються і за що їм дають попередження. Суддівський комітет ще можна запитати, за що гравці жовті картки отримують.

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Кого цікавить, чи допоміг би VAR. Потрібен мільйон, щоб встановити машину з обладнанням. Для чого, для якої мети? Забили не п'ять голів, а чотири. Що це змінило? Нехай вони для початку розберуться з командами, які не грають: де Одеса, Запоріжжя, Кривий Ріг, Ужгород? Вони VAR впроваджують. Для чого? Щоб на Коваленка дивитися?" – сказав Буряк у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, через вилучення у грі проти Львова Сергій Сидорчук пропустить наступний тур УПЛ, в якому кияни зустрінуться з донецьким Шахтарем.

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Теги
Динамо - Львів Леонід Буряк Арбітри Анатолій Абдула Відеоасистент арбітра (VAR) Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Динамо Динамо
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