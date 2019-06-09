Буряк: Якби Динамо запросило іноземного тренера, то пів-України працювало б на його контракт

Екс-наставник динамо Леонід Буряк прокоментував продовження киянами контракту з Олександром Хацкевичем.

"Вважаю, що продовження контракту із Олександром Хацкевичем є зараз найкращим варіантом для Динамо. Якщо прийде новий тренер, який гарантуватиме вихід у Лігу чемпіонів, то можна про щось говорити. А підписувати контракт із новим керманичем і покладатися на вийде чи не вийде – це не серйозно.

Хацкевич: Мета Динамо незмінна – повернути чемпіонство, боротьба за Кубок та Суперкубок України

Іноземний тренер, який із себе щось представляє, просто так сюди не піде і пів-України буде працювати на його контракт. І жоден тренер не дасть гарантій успішних виступів.



Олександр Миколайович вже пропрацював в Динамо тривалий час, є зв'язки в команді. В період літнього міжсезоння кияни проведуть селекцію і знівелюють перевагу Шахтаря", – цитує Буряка 1927.kiev.ua.

Хацкевич продовжив контракт з Динамо – плюси та мінуси роботи тренера за два роки у Києві