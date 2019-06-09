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Буряк: Якби Динамо запросило іноземного тренера, то пів-України працювало б на його контракт

21:02 498 Читать на русском
Буряк: Якби Динамо запросило іноземного тренера, то пів-України працювало б на його контракт
Леонід Буряк / Фото з соцмереж

Екс-наставник динамо Леонід Буряк прокоментував продовження киянами контракту з Олександром Хацкевичем.

"Вважаю, що продовження контракту із Олександром Хацкевичем є зараз найкращим варіантом для Динамо. Якщо прийде новий тренер, який гарантуватиме вихід у Лігу чемпіонів, то можна про щось говорити. А підписувати контракт із новим керманичем і покладатися на вийде чи не вийде – це не серйозно.

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Іноземний тренер, який із себе щось представляє, просто так сюди не піде і пів-України буде працювати на його контракт. І жоден тренер не дасть гарантій успішних виступів.

Олександр Миколайович вже пропрацював в Динамо тривалий час, є зв'язки в команді. В період літнього міжсезоння кияни проведуть селекцію і знівелюють перевагу Шахтаря", – цитує Буряка 1927.kiev.ua.

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Теги
Леонід Буряк Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо Динамо
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