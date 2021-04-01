Буряк виділив трійку ключових гравців, яких бракувало Україні для успішного виступу у матчах відбору на ЧС-2022
Екс-тренер збірної України Леонід Буряк поміркував над перспективами команди Шевченка зіграти на Мундіалі у 2022 році.
"Наскільки погіршилися шанси збірної України на вихід на чемпіонат світу? Зараз вони на порядок нижчі, ніж після першого відбіркового поєдинку з Францією.
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А нам треба буде ще здійснити візит на штучне поле в Казахстані, а також зіграти матчі з Боснією і Герцеговиною. Боснійці, як я зрозумів по їхній грі з Францією, суперник сильний. Ця команда, думаю, здатна поборотися і з нами, і з Фінляндією, за другу сходинку.
У вересні збірну України чекають дуже серйозні поєдинки, і нам потрібно буде брати своє по максимуму. Вважаю, що і в березневих зустрічах "синьо-жовті", якби в строю були Ярмоленко, Циганков і Бєсєдін, взяли б більше очок. Залишається сподіватися, що восени ми зіграємо в найсильнішому складі і відвоюємо друге місце у групі", – сказав Буряк у коментарі виданню Footboom.
Нагадаємо, після трьох матчів в активі збірної України три очки. У групі D підопічні Шевченка посідають другу сходинку і відстають від Франції вже на 4 пункти.
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