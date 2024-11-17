"Мені сподобався перший тайм. Збірна Грузії ще раз довела, що це хороша команда, організована, з якісним контролем м’яча. Україна, своєю чергою, продемонструвала високу самовіддачу в обороні, питань до цього взагалі ніяких немає, все було на рівні.

Захисник Грузії – про порятунок з Україною: "Якби сказали після 1 тайму, що зіграємо внічию – був би задоволений"

Особливо хочу виділити гру Забарного – це наш діамант. І перший тайм вийшов настільки хорошим для нас завдяки саме Забарному. Одну з найкращих ігор провів Мудрик, який тримав в напрузі суперників протягом всього поєдинку. Захисну місію довелося виконувати в повному об’ємі всім, в тому числі й Шапаренку з Бражком.

В атаці було складно. Довбик довго лікувався і мало тренувався перед цією грою. Тим більше Артем – залежний нападник, його потрібно обслуговувати, хороші флангові передачі йому потрібні. Що таке відсутність ігрової практики, знаю з власного досвіду. 10 днів без футболу – це дуже відчутно. Довбик виглядав, як зазвичай, намагався зачепитися за м’яч, і, зрозуміло, був під значним тиском. Враховуючи його стан, звісно, що було важко. Згадайте, як навіть Андрій Шевченко, коли вибував з гри на 10 днів, потім був несхожим на себе.

Чи заслужила наша команда свій гол? Безумовно. Свою роль зіграла швидкість Мудрика. Після небезпечного прострілу Михайла грузинський захисник не бачив, куди відбиває м’яч, який залетів у сітку воріт Мамардашвілі. Контратаки збірної України були небезпечними упродовж всього поєдинку.

Думаю, не варто очікувати, що ми будемо обігрувати, або повинні обігрувати, всіх поспіль... Треба рухатися по дистанції крок за кроком – від матчу до матчу", – сказав Буряк у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, за тур до фінішу Україна з 5-ма пунктами посідає останню сходинку турнірної таблиці групи В1. В останньому матчі команда Реброва зіграє з Албанією, яка напередодні розійшлась миром з Чехією (0:0).

"Чи це не найглибше дно в історії?": Мудрик – єдина надія, збірну номінують у Книгу рекордів Гіннеса, обличчя Каладзе