Буряк виділив гравця, якого хотів би бачити в основі Динамо

Легендарний гравець та екс-тренер Динамо Леонід Буряк поділився думками щодо Георгія Цітаішвілі.

"У матчі з Шахтарем мені дуже сподобався Цітаішвілі. Думаю, це підсилення для команди, потрібно давати молодому футболісту грати.

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У нього є якості, якими не володіють нападники, які є зараз у Динамо. Думаю, Цітаішвілі повинен бути гравцем основного складу", – сказав Буряк у коментарі офіційному сайту київського клубу.

Нагадаємо, Георгій – вихованець молодіжної академії Динамо. За основну команду дебютував у фіналі Кубка України проти донецького Шахтаря 9 травня 2018 року. У поточному сезоні УПЛ провів за киян 3 матчі.

Динамо після 24 турів посідає у турнірній таблиці чемпіонату України четверту сходинку. Наступний поєдинок підопічні Олексія Михайличенка проведуть у неділю, 7 червня, проти Олександрії. Початок матчу о 17:00.

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