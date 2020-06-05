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Буряк виділив гравця, якого хотів би бачити в основі Динамо

19:19 577 Читать на русском
Буряк виділив гравця, якого хотів би бачити в основі Динамо
Георгій Цітаішвілі / Фото з відкритих джерел

Легендарний гравець та екс-тренер Динамо Леонід Буряк поділився думками щодо Георгія Цітаішвілі.

"У матчі з Шахтарем мені дуже сподобався Цітаішвілі. Думаю, це підсилення для команди, потрібно давати молодому футболісту грати.

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У нього є якості, якими не володіють нападники, які є зараз у Динамо. Думаю, Цітаішвілі повинен бути гравцем основного складу", – сказав Буряк у коментарі офіційному сайту київського клубу.

Нагадаємо, Георгій – вихованець молодіжної академії Динамо. За основну команду дебютував у фіналі Кубка України проти донецького Шахтаря 9 травня 2018 року. У поточному сезоні УПЛ провів за киян 3 матчі.

Динамо після 24 турів посідає у турнірній таблиці чемпіонату України четверту сходинку. Наступний поєдинок підопічні Олексія Михайличенка проведуть у неділю, 7 червня, проти Олександрії. Початок матчу о 17:00.

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Теги
Динамо Динамо Леонід Буряк Шахтар Шахтар Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі
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