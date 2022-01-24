"Ми не Німеччина, і не Іспанія, де на кожну позицію у збірній легко знаходиться по три виконавці. Миколенко у нас – один з найталановитіших футболістів країни, і без нього нікуди.

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Упевнений, нішу свою в АПЛ він обов'язково знайде. Те, як розвивається ситуація – це нормально. Миколенко до приїзду в Англію 15 днів не тренувався. Тим не менше, вже у другому матчі за Евертон Віталій продемонстрував інший футбол. Так, з помилками, але в цілому проблем в його грі я не побачив – він гравець основи.

В Евертоні Миколенко показує навіть відважніший футбол, ніж в Динамо. Не виключаю, що неучасть Віталія в останньому матчі Евертона пов'язана з тим, що його спеціально навантажили, щоб поліпшити з часом кондиції", – сказав Буряк у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, Миколенко перейшов у Евертон 1 січня за 23 млн євро. За новий клуб Віталій встиг провести 2 матчі (у Кубку і АПЛ).

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