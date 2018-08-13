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Буряк: Славії на виїзді грати ще краще, ніж удома

14 серпня 08:10 4 Читать на русском
Буряк: Славії на виїзді грати ще краще, ніж удома
Леонід Буряк / Фото Tеlegraf

Колишній тренер Динамо Леонід Буряк оцінив шанси Динамо у матчі проти Славії.

"Важко сказати, як може скластися матч. Як не дивно, Славії на виїзді грати ще краще, ніж удома.

Є гравці, які грамотно обороняються, є високорослі футболісти, які використовують свою перевагу в зрості. У будь-якому випадку, як би Динамо не зіграло в Празі, крапку все одно потрібно ставити в Києві.

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Думаю, що підтримка рідних трибун буде відчутною і прийде багато вболівальників. Домашні матчі зобов'язують вигравати. Потрібно вести гру і реалізовувати свої моменти. Якщо дивитися на перевагу в процентному відношенні, то Динамо є фаворитом другого матчу", – цитує Буряка видання 1927.kiev.

Нагадаємо, матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо – Славія відбудеться 14 серпня, початок о 19:30. Перший матч між цими командами завершився внічию 1:1.

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Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

Динамо
до матчу
19
год
:
41
хв
Славія Прага
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Теги
Леонід Буряк Динамо - Славія Прага Ліга чемпіонів
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