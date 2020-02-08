Буряк розповів про негативні моменти в українському футболі

Колишній тренер збірної України Леонід Буряк поділився думками щодо плачевної ситуації в УПЛ.

"Негативних моментів в українському футболі мільйон. Люди взагалі не ходять на футбол! А для кого грати? Олімпік у Києві грає – 200 чоловік на стадіоні. Грошей немає, прізвищ немає.

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Футболісти Шахтаря, Динамо і футболісти Олімпіка, Чорноморця виконують одну і ту ж роботу, тренуються. Тільки одні не можуть отримати і тисячу доларів, а інші отримують такі великі гроші. Як так може бути?

Наші команди не захищені. Перед заявкою на УПЛ потрібно принести квитанцію з банку, що у тебе є 5 мільйонів на рахунку, що зарплата буде вчасно, що буде транспорт, стабільність. Крім Динамо і Шахтаря ніхто не може це забезпечувати", – сказав Буряк в інтерв'ю Stargorod Sport.

Нагадаємо, легендарний динамівець свого часу мав досвід тренерської роботи і з грандами українського футболу (Динамо) і з середняками (Чорноморець, Олександрія).

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