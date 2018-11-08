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Буряк розповів, чого не вистачає Динамо для боротьби за високі місця в Лізі Європи та чемпіонство в УПЛ

18:28 103 Читать на русском
Буряк розповів, чого не вистачає Динамо для боротьби за високі місця в Лізі Європи та чемпіонство в УПЛ
Леонід Буряк / фото із соцмереж

Екс-тренер збірної України Леонід Буряк оцінив шанси команд напередодні матчу четвертого туру групового раунду Ліги Європи між Динамо і Ренном.

"На мій погляд, гра Динамо зараз стабілізувалася, а в Лізі Європи матч з Ренном буде дуже важливим в плані боротьби за вихід з групи.

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У разі успішного результату, вихід з групи буде фактично гарантований. Треба вирішувати це питання в домашній грі, тому що потім буде складний виїзд в Астану, де штучне поле і пристойна різниця в часі з Україною.

Вербіч чудовий футболіст, але позиція форварда – не його місце. Динамо потрібно ще 5-6 таких футболістів, щоб претендувати на високі досягнення в Лізі Європи і чемпіонство в Прем'єр-лізі. Проте, завдання вийти з групи ніхто не скасовує і для Динамо матч з Ренном буде ключовим в цій боротьбі", – цитує Буряка Zbirna.com.

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Ліга Європи4 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Ренн: Четвер 08 листопада 2018

Динамо
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Леонід Буряк Динамо - Ренн Динамо Динамо Ліга Європи
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