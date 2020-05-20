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Буряк пояснив, що необхідно талантам Динамо для досягнення успіху

12:27 343 Читать на русском
Буряк пояснив, що необхідно талантам Динамо для досягнення успіху
Леонід Буряк / фото: Радіо Свобода

Легендарний хавбек Динамо Леонід Буряк розкрив секрет успішної футбольної кар'єри.

"Якщо ти повністю присвячуєш себе футболу, потрібно було пахати. Але це було того варте. Глядач ходив на Динамо. Як можна грати абияк, коли до Києва приїжджає аутсайдер чемпіонату, а на стадіон приходить майже 90 тисяч глядачів.

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При цьому футболістам ніхто не скасовував премій і всіляких бонусів. Фінансову складову, звичайно, не можна порівняти з нинішньою, а й тоді нас не кривдили. Однак ці блага були на другому місці. Головною ж була жага до перемоги.

У того ж Динамо багато талановитої молоді, але хлопцям потрібно терпіти і працювати. При цьому дуже важлива командна готовність, інакше в досягненні найкращих гри і результату, ніякий талант не допоможе", – сказав Буряк в інтерв'ю Команда1.

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Динамо Динамо Леонід Буряк
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