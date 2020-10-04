"Для Динамо жереб хороший. Київська команда давно не грала у Лізі чемпіонів. Тому футболістам буде цікаво зіграти на цьому рівні. Всім нам цікаво буде подивитися, в якому стані знаходиться команда і всі гравці.

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Також для київського клубу це добре, тому що, можливо, на той час на стадіон вже будуть допущені глядачі. Для Динамо це плюс і в фінансовому плані, і в інших аспектах. Тому жеребкування дуже хороше.

Окремо у нас стоять топові клуби: Барселона, Реал, Баварія, Манчестер Сіті. Проте Динамо раніше на рівних грало з такими командами, як Баварія. Ми в єврокубках обігрували мюнхенців і перемагали інші імениті клуби. Для нас тоді все було в дивину, проте ми грали і вигравали. Найголовніше, щоб всі ми розуміли, що це вже успіх, що ми вийшли у Лігу чемпіонів.

Приїзд до Києва Роналду, Мессі і Реброва додасть емоційності цій єврокубковій кампанії. Зрештою, будь-яку групу Ліги чемпіонів візьміть і там будь-яка гра буде знаковою. Але те, що два найкращі футболісти світу будуть у Києві – це добре. Тому це дуже хороше жеребкування", – сказав Буряк у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, Динамо потрапило до групи G, де його суперниками стануть Барселона, Ювентус та Ференцварош.

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