Легенда Динамо Леонід Буряк отримав у київському клубі нову посаду, повідомляє Meta Ratings.

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68-річний фахівець офіційно буде радником президента клубу Ігоря Суркіса. Буряка буде введено у штат співробітників Динамо – він відповідатиме за спортивний вектор розвитку клубу. При цьому прославлений у минулому футболіст та тренер залишатиметься бренд-амбасадором київського клубу, просуваючи марку Динамо як в Україні, так і на міжнародній арені.

До слова, Резо Чохонелідзе продовжить обіймати посаду спортивного директора клубу.

Нагадаємо, Буряк виступав за Динамо з 1973 по 1984 роки, а у 2005-му тренував столичну команду.

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