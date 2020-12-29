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Буряк назвав гравців, без яких не може уявити сьогодні збірну України

09:50 237 Читать на русском
Буряк назвав гравців, без яких не може уявити сьогодні збірну України
Збірна України / Фото з відкритих джерел

Колишній наставник "синьо-жовтих" Леонід Буряк виділив футболістів, які відіграють сьогодні ключову роль у збірній України.

"Раніше наставники національної команди, і я в тому числі, займалися, образно кажучи, перетягуванням ковдри – плечі прикриєш, ноги мерзнуть, і навпаки. Зараз все збалансовано. В обоймі збірної є 25-30 футболістів – в більшості своїй молодих і амбітних.

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Без кого з гравців важко уявити "синьо-жовту" дружину сьогодні? Без Маліновського, Миколенка, Циганкова і П'ятова, який дуже виріс в ігровому плані за період відбору на Євро-2020. Ну і звичайно ж без Зінченка – він універсал, діє надійно, його цінують у збірній, і в Манчестер Сіті. Степаненко? Ні, я б не сказав, що він настільки незамінний", – цитує Буряка видання Footboom.

Нагадаємо, збірна України кваліфікувалась на ЧЄ-2020 з першої сходинки, обійшовши у своїй групі переможців Ліги націй і чинних чемпіонів Європи – збірну Португалії.

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