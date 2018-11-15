Буряк: Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст

Легендарний хавбек київського Динамо Леонід Буряк поділився очікуваннями від матчу Ліги націй між збірними Словаччини та України

"Цікаво, як покажуть себе на такому рівні молоді футболісти, бо із чемпіонатом України це не зрівняти – потрібні інші якості і грати по-іншому. Коноплянку теж хочеться побачити в складі, бо він має дуже мало ігрової практики. Вже відсвяткували, відвечеряли і привітали – думаю, цей рік для збірної України закінчується успішно.

Все ж, кожна гра має свої цілі – і зі Словаччиною, і з Туреччиною, де Луческу можуть зняти із посади через незадовільні результати. Для тренерського складу це будуть дуже потрібні матчі, так як дати оцінку тому чи іншому футболістові на фоні чемпіонату України дуже складно.

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Дебют новачків? Можливо, Андрій Шевченко взагалі залишить все, як є. У нас запрошують молодих, але, часто, не дають навіть кількох хвилин ігрового часу. Подивимося, які плани у тренерського штабу. Я буду дивитися протистояння із словаками і турками з великим інтересом.



Перше місце в нас вже є. Якщо для Андрія Шевченка головне перемогти і завершити рік на мажорній ноті, то значних змін у складі ми не побачимо. Все ж, якщо запросили стільки новачків, то потрібно дати шанс зіграти всім. Кожен із них має право хоча б 30 хвилин відіграти. Тим паче, що збірні Словаччини і Туреччини – досить кваліфіковані суперники пристойного рівня і гра проти них буде особливо показовою для молодих гравців.



Хотів би побачити всіх новачків. І Коноплянку теж. Тому що гравець, який не має ігрової практики – це вже не футболіст. У нас є приклад із Шевченком, коли він у Мілані не грав, у склад не потрапляв, і це був зовсім інший гравець", – передає слова Буряка 1927.

Нагадаємо, матч Ліги націй Словаччина – Україна відбудеться 16 листопада, початок – о 21.45.

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