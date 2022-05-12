"Європа та світ дуже серйозно нас підтримують. Думаю, ті гроші для країни, які заробляють у благодійному турне Динамо та Шахтар, не змогла б заробити жодна команда в інших видах спорту. Крім того, вони перебувають в ігровому ритмі та тримають футболістів у тонусі.

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Яким буде український футбол після нашої перемоги? Звісно, ​​таким, як раніше, він уже не буде. Всі ми сподіваємося на якнайшвидше припинення війни, але ніхто не знає, коли це станеться. І всі команди, починаючи від Динамо та Шахтаря, і закінчуючи представниками Першої та Другої ліг, зіткнуться з масою проблем і потребуватимуть фінансової допомоги.

Останніми роками українські клуби не демонстрували серйозних результатів у єврокубках. На такому високому рівні бажання – це не найголовніше, там на перший план виходять майстерність, кондиції футболістів, рейтинг країни.

Але ми – футбольна нація, і я впевнений, що згодом нове покоління виросте у професіональних футболістів, і Україна посідатиме високі місця. Ще в наш час суперники побоювалися їхати в гості до українських команд – Динамо, Шахтаря, Металіста. У нас завжди було багато хороших команд. Тож я з оптимізмом дивлюся в майбутнє і чекаю на інформацію про те, що війна закінчилася", – поділився Буряк у коментарі офіційному сайту Динамо.

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