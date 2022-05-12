Буряк: Гроші, які заробляють у турне Динамо та Шахтар, не змогла б заробити жодна команда в інших видах спорту
Легенда київського Динамо Леонід Буряк прокоментував результати благодійного турне за участі Динамо та Шахтаря.
"Європа та світ дуже серйозно нас підтримують. Думаю, ті гроші для країни, які заробляють у благодійному турне Динамо та Шахтар, не змогла б заробити жодна команда в інших видах спорту. Крім того, вони перебувають в ігровому ритмі та тримають футболістів у тонусі.
"Динамо і Шахтар зможуть існувати без Суркісів та Ахметова": колишній гравець киян кличе Реброва та Шевченка у власники
Яким буде український футбол після нашої перемоги? Звісно, таким, як раніше, він уже не буде. Всі ми сподіваємося на якнайшвидше припинення війни, але ніхто не знає, коли це станеться. І всі команди, починаючи від Динамо та Шахтаря, і закінчуючи представниками Першої та Другої ліг, зіткнуться з масою проблем і потребуватимуть фінансової допомоги.
Останніми роками українські клуби не демонстрували серйозних результатів у єврокубках. На такому високому рівні бажання – це не найголовніше, там на перший план виходять майстерність, кондиції футболістів, рейтинг країни.
Але ми – футбольна нація, і я впевнений, що згодом нове покоління виросте у професіональних футболістів, і Україна посідатиме високі місця. Ще в наш час суперники побоювалися їхати в гості до українських команд – Динамо, Шахтаря, Металіста. У нас завжди було багато хороших команд. Тож я з оптимізмом дивлюся в майбутнє і чекаю на інформацію про те, що війна закінчилася", – поділився Буряк у коментарі офіційному сайту Динамо.
Росія напала на Україну: Шевченка та Реброва кличуть на заміну Суркісам, перший матч збірної під час війни (LIVE)