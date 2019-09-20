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Буряк: Динамо грало з Мальме на істериці – гравці себе ґвалтували

10:43 1381 Читать на русском
Буряк: Динамо грало з Мальме на істериці – гравці себе ґвалтували
Динамо – Мальме / Фото ФК Динамо

Екс-наставник Динамо Леонід Буряк прокоментував гру киян в першому матчі групового етапу Ліги Європи проти Мальме (1:0).

84’ Віталій Буяльський
 
84’ Віталій Буяльський

"Маса бажання, божевільна самовіддача і гра трохи краща, ніж з Десною, – ось що я побачив в Києві. Але часу, щоб відновити той рівень, який був, у "біло-синіх" вкрай мало.

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Без гри в Лігу чемпіонів не потрапиш, і Динамо залишилося за бортом цього турніру. У Лізі Європи киянам все-таки трохи простіше, адже Мальме їм явно по зубах. Думаю, що і Копенгаген того ж рівня. Вважаю, що і в Лізі Європи перед Динамо потрібно ставити серйозне завдання. По ходу стабілізувати склад і намагатися досягти чогось істотного.

З Мальме команда Михайличенка грала на істериці, і це забрало багато сил. Вербіч, Циганков, Буяльський і Шепелєв – всі набігалися, всі себе буквально ґвалтували. Не знаю, наскільки масовою буде зміна складу в наступному турі УПЛ, але без неї не обійтися", – цитує Буряка Команда 1.

Нагадаємо, наступний матч кияни проведуть проти Ворскли 22 вересня.

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Ліга Європи Динамо Динамо Динамо - Мальме Леонід Буряк
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