Колишній тренер Динамо і збірної України Леонід Буряк прокоментував свої очікування від матчу українських грандів у 9-му турі УПЛ.

"Чекаю видовища! І Динамо, і Шахтар обезголовлені в певній мірі. Обидві команди будуть не в оптимальних складах. Думаю, буде цікава гра.

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Я хочу побачити таке дербі, яке було раніше. Останнім часом це були не ті матчі в плані видовищності. А хочеться свята та якісної гри. Хоча навіть, коли матчі з глядачами були, інтерес до українського Класичного пропав. Раніше по 50-60 тисяч ходило на Динамо – Шахтар. А останнім часом приходило 8-10 тисяч.

У плані інтриги все залишилося, але люди якось почали ставитися до цього трохи інакше. Може, інші проблеми у людей. Плюс, зараз ще не пускають на стадіони. Тому дербі перетворилося на товариську гру", – цитує Буряка Sport.ua.

Нагадаємо, перше Класичне у поточному сезоні відбудеться вже сьогодні, 8 листопада. Початок матчу о 17:00.

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